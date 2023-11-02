США требуют от России передать сверхновый военный комплекс в Америку — для «экспертизы»

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Жаль пиндосию, в прошлом страна активных творчески инженеров, много сделавших в своей сфере. Никто не желал им превратиться в страну идиотов, но почему то это случилось и даже армия всяческих психиатров со психологами и современные методы педагогики (их Станиславс Диан) ничего изменить не могут. По прежнему индивидуальное развитие в пендосии и Франции отстает даже от азиатской части планеты. И это уже навсегда!