С очередным громким заявлением в адрес России выступил глава Госдепа США Энтони Блинкен. По его утверждению, Соединенные Штаты «сделают все, чтоб добиться» от России передачи военного комплекса в Америку для экспертизы.
США требуют от России передать сверхновый военный комплекс в Америку — для «экспертизы»
Комментарии
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E
Ed
Жаль пиндосию, в прошлом страна активных творчески инженеров, много сделавших в своей сфере. Никто не желал им превратиться в страну идиотов, но почему то это случилось и даже армия всяческих психиатров со психологами и современные методы педагогики (их Станиславс Диан) ничего изменить не могут. По прежнему индивидуальное развитие в пендосии и Франции отстает даже от азиатской части планеты. И это уже навсегда!
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2 д.
Сергей Николаевич
Мигало нужно было клоуном устраиваться, а не главой Госдепа США.
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2 д.
ЕБ
Елена Бреслова
по-моему он чем-то похож на Силуанова, но наш дебильнее
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2 д.
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