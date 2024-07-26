Глава "Садоводов России" опроверг информацию о штрафах за шалфей и мяту

ТАСС/dpa/picture-alliance/Robert Michael По соцсетям стремительно разошлась информация, напугавшая дачников, о том, что за выращивание мяты и шалфея можно получить штраф или даже тюремный срок – так как эти растения якобы относятся к психотропным и наркотическим.
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