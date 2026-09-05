Новый разворот в Белом доме: для Киева и Зеленского настали тяжёлые времена

Вице-президент США Джей Ди Вэнс временно занял место Кэролайн Левитт на посту пресс-секретаря Белого дома.
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