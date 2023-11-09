Луческу назвал «враньем» информацию о завершении тренерской карьеры

Мирча Луческу остро отреагировал на слухи о завершении тренерской карьеры. Бывший главный тренер «Зенита», «Шахтера», киевского «Динамо» и ряда других клубов Мирча Луческу, недавно покинувший пост наставника команды из столицы Украины, подчеркнул, что уход из стана «Динамо» не означает и завершения тренерской карьеры, о чем заявили в ряде СМИ.