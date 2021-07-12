Американцы признали Крым русским. С оговоркой

Несекретные материалыПолитикаАмериканцы признали Крым русским. С оговоркой Фото: Nikolay Gyngazov/Globallookpress Американские зрители телеканала Fox News признали Крым русским.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВРоссия давно говорит , что если они не признают Крым русским , то русские не признают США американскими . Настоящие хозяева Америки -индейцы . Об этом знает весь мир , а белые там оккупанты , чёрные -рабы приехавшие на работу -не легально . Если чёрные способны ужиться с индейцами , то объединяйтесь и гоните белых плантаторов .Комментировать
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