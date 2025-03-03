Во Владивостоке на видео попал водитель Toyota Prius, стрелявший из автомата

Во Владивостоке водители Toyota Prius и Toyota Crown стреляли на проезжей части из автомата. Об этом сообщает Telegram-канал "Новости Приморья и Владивостока" "Ночью на кольце Терешковой были замечены молодые парни с оружием в руках.
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