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Во Владивостоке на видео попал водитель Toyota Prius, стрелявший из автомата

Во Владивостоке на видео попал водитель Toyota Prius, стрелявший из автомата

Во Владивостоке водители Toyota Prius и Toyota Crown стреляли на проезжей части из автомата. Об этом сообщает Telegram-канал "Новости Приморья и Владивостока" "Ночью на кольце Терешковой были замечены молодые парни с оружием в руках.

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