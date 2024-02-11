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Довела мужа до инсульта: нашла его переписку с «подругой»

Довела мужа до инсульта: нашла его переписку с «подругой»

— …Была уверена на сто процентов, что уж кто-кто, а мой муж изменять не будет никогда! – рассказывает тридцатидвухлетняя Вероника.

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Комментарии
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лариса павленко
Даша навещает мужа Вероники? Как бы узнать?
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8 час.
Марина Париж
Получил по заслугам. Пусть теперь &quot;подруга&quot; за ним ухаживает. Раз завел второй телефон и трындел с ней все время,однозначно спали уже,думал прокатит,ан нет.... Жена ни в чем не виновата,говорила,предупреждала,а он самым хитрым хотел быть... и там присунуть и здесь ничего не потерять,а как до дела дошло,то и обос...ся,ну дороже тебе она,разводись,иди к ней...только ценность таких подруг после потери семьи резко падает,но уже ничего не вернуть...
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8 час.
Марина Париж
Пусть Даша восстанавливает
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8 час.

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