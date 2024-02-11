Довела мужа до инсульта: нашла его переписку с «подругой»

Марина Париж

Получил по заслугам. Пусть теперь "подруга" за ним ухаживает. Раз завел второй телефон и трындел с ней все время,однозначно спали уже,думал прокатит,ан нет.... Жена ни в чем не виновата,говорила,предупреждала,а он самым хитрым хотел быть... и там присунуть и здесь ничего не потерять,а как до дела дошло,то и обос...ся,ну дороже тебе она,разводись,иди к ней...только ценность таких подруг после потери семьи резко падает,но уже ничего не вернуть...