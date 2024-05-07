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Зеленский призвал Запад ускорить поставки оружия Киеву

Зеленский призвал Запад ускорить поставки оружия Киеву

Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ускорить обещанные поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщили в немецкой газете Tagesschau.

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