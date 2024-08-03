Почему я ухожу от мужчин. Помогите разобраться...

А вас есть за что любить и ценить? Нормальный человек не будет во всем подвох видеть.В себе разберитесь сначала. Информации ноль, а хотите, чтоб вам советы давали.

Мария Косолапова

Разберитесь в первую очередь в себе, сходите к психологу, не бывает идеальных людей, возможно надо это все обговорить с вашими мужчинами и понять за что вас именно надо любить и кто для вас идеал