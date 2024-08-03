Что в моей голове?!Боже!Живу уже со вторым мужчиной,родила двух детей от разных мужчин,значит.Что первый,что второй,нормальные мужики,а в моей голове,почему то одна мысль,что мне надо сваливать,чуть что и сразу развод!Почему такие мысли у меня,сама не знаю.
Почему я ухожу от мужчин. Помогите разобраться...
Комментарии
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ВераВерная
А вас есть за что любить и ценить? Нормальный человек не будет во всем подвох видеть.В себе разберитесь сначала. Информации ноль, а хотите, чтоб вам советы давали.
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14 час.
Мария Косолапова
Разберитесь в первую очередь в себе, сходите к психологу, не бывает идеальных людей, возможно надо это все обговорить с вашими мужчинами и понять за что вас именно надо любить и кто для вас идеал
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9 час.
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