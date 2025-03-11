Китай опроверг утверждения министра финансов США об экономическом "надувательстве" и призвал прекратить торговую войну

Пекин, 10 марта /Синьхуа/ -- Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в понедельник заявила, что называть китайско-американские экономические отношения "надувательством" и стремиться к абсолютно встречной торговле противоречит экономическому здравому смыслу.
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