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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» хотел подписать Ромеро. «Тоттенхэм» отказался продавать защитника (Гастон Эдул)

Как сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул, мадридский клуб был готов сделать предложение о трансфере 26-летнего защитника этим летом и связался со «шпорами».

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