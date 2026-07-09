Путин назвал семейные путешествия основой единства и здорового образа жизни

Президент России Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей Всероссийского семейного туристского фестиваля «Больше, чем путешествие», назвал семейные путешествия основой единства и здорового образа жизни.
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