Ремонт оперблока и двух отделений завершён в Луговской больнице Симферополя

За счёт средств ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов» в Симферопольской районной клинической больнице (Луговская больница) завершён ремонт операционного блока, травматологического отделения и корпуса родильного отделения.
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