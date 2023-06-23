В Уссурийске разыскивают банду, закидавшую камнями припаркованные авто

Полиция проводит проверку инцидентов, произошедших на улице Раковской в Уссурийске. Здесь группа неизвестных нанесла телесные повреждения местному жителю, а позже повредили несколько припаркованных автомобилей.
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