В Турции рассказали, чего туристам ждать после нововведений по снятию отпечатков пальцев

Анонсированный запуск проекта по снятию отпечатков пальцев у иностранных граждан в Турции не должен создать проблемы российским туристам, сообщил глава Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая .
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