"Ты должен вернуться к детям": Боевое крещение новобранца растянулось на 10 месяцев. История выживания поражает

Он подсчитал: чтобы выйти к своим с его ранением, ему придётся месяц ползти это расстояние на четвереньках.
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Вот где рождаются и проявляют себя настоящие герои! Честь им и хвала! И, главное - не падать духом, если здоровье подкачает! Патриоты России - с Вами! А в тыловой России всё продолжаются праздники и восхваления всяких скоморохов! Раздаются звания, награды и значительные деньги зазвездившейся шелупони, десятки миллионов средств, очень нужных фронту, направляются на финансирование ледовых шоу, различных программ типа "Звёзды" и подобных ничего не дающих стране и её населению.
Читаешь и думаешь, наши солдаты делают всё невозможное! ЧЕСТЬ И СЛАВА НАШИМ ГЕРОЯМ! Это должно войти в историю! О таких подвигах необходимо рассказывать на уроках,чтобы дети гордились нашими бойцами!Может после рассказов на уроках мужества,подростки больше не будут лёгкой добычей СБУ,и прочих предателей!
Невозможно без слез представить, что ему пришлось пережить. Он заслуживает звания героя России!
Герой! Спасибо, что живой! И будь прокляты американцы из-за которых два самых близких по менталитету нации ,да в принципе одна и та же нация только с разными названиями воюют друг с другом.
Читала со слезами, ребятки, дорогие наши, какие вы молодцы, мужественные, такое пережить и не сдаться, просто слов нет, чтобы выразить свои чувства.
Настоящий ГЕРОЙ ! Необходимо наградить !
Бедные ребята. Что им приходится пережить ...
Святослав Сюткин Вот Характер Человека! Я читал и плакал. Сам в 1976 - 1977 годы служил в Западной Украине - в Прикарпатском военном округе. Это пример для подражания парням ,которым еще предстоит служить в Армии!Честь и Хвала Русскому Солдату. Я пишу Русскому - потому что в Российской Армии Сегодня Служат ребята очень многих национальностей и их обьединяет любовь к Своей Родине - Великой и Непобедимой России! Честь Им и Хвала!