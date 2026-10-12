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"Ты должен вернуться к детям": Боевое крещение новобранца растянулось на 10 месяцев. История выживания поражает

"Ты должен вернуться к детям": Боевое крещение новобранца растянулось на 10 месяцев. История выживания поражает

Он подсчитал: чтобы выйти к своим с его ранением, ему придётся месяц ползти это расстояние на четвереньках.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Елкин
Владимир Елкин

Вот где рождаются и проявляют себя настоящие герои! Честь им и хвала! И, главное - не падать духом, если здоровье подкачает! Патриоты России - с Вами! А в тыловой России всё продолжаются праздники и восхваления всяких скоморохов! Раздаются звания, награды и значительные деньги зазвездившейся шелупони, десятки миллионов средств, очень нужных фронту, направляются на финансирование ледовых шоу, различных программ типа "Звёзды" и подобных ничего не дающих стране и её населению.

Профиль пользователя виталий панов
виталий панов

Читаешь и думаешь, наши солдаты делают всё невозможное! ЧЕСТЬ И СЛАВА НАШИМ ГЕРОЯМ! Это должно войти в историю! О таких подвигах необходимо рассказывать на уроках,чтобы дети гордились нашими бойцами!Может после рассказов на уроках мужества,подростки больше не будут лёгкой добычей СБУ,и прочих предателей!

Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэм

Герой! Спасибо, что живой! И будь прокляты американцы из-за которых два самых близких по менталитету нации ,да в принципе одна и та же нация только с разными названиями воюют друг с другом.

Профиль пользователя Татьяна Х
Татьяна Х

Читала со слезами, ребятки, дорогие наши, какие вы молодцы, мужественные, такое пережить и не сдаться, просто слов нет, чтобы выразить свои чувства.

Профиль пользователя Святослав Сюткин
Святослав Сюткин

Святослав Сюткин Вот Характер Человека! Я читал и плакал. Сам в 1976 - 1977 годы служил в Западной Украине - в Прикарпатском военном округе. Это пример для подражания парням ,которым еще предстоит служить в Армии!Честь и Хвала Русскому Солдату. Я пишу Русскому - потому что в Российской Армии Сегодня Служат ребята очень многих национальностей и их обьединяет любовь к Своей Родине - Великой и Непобедимой России! Честь Им и Хвала!