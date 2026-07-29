National Security Journal: Опыт украинской войны сделал намного опаснее ракеты КНДР!

Рубен Джонсон из National Security Journal демонстрирует западно-аналитический вариант «А нас-то за що?!», выражая раздражение тем фактом, что боевой опыт украинской войны получает не только Запад — но и его противники.
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