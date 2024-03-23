УАЗ повысил качество своей главной модели. Что конкретно изменилось

УАЗ официально сообщил о комплектации автомобиля Патриот деталями улучшенного качества.Завод, расположенный в Ульяновске, продолжает усовершенствовать выпускаемые детали для внедорожников Патриот, тем самым повышая качество их сборки.
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