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CAR

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УАЗ повысил качество своей главной модели. Что конкретно изменилось

УАЗ повысил качество своей главной модели. Что конкретно изменилось

УАЗ официально сообщил о комплектации автомобиля Патриот деталями улучшенного качества.Завод, расположенный в Ульяновске, продолжает усовершенствовать выпускаемые детали для внедорожников Патриот, тем самым повышая качество их сборки.

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