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Царьград

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«Газель» из Башкирии: ДТП у метро «Парк Победы», водитель уснул за рулем

«Газель» из Башкирии: ДТП у метро «Парк Победы», водитель уснул за рулем

В Москве грузовой автомобиль «Газель», следовавший из Башкирии, съехал в подземный переход у метро «Парк Победы».

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