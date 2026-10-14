В Сочи нашли подростка из Москвы, который более 10 дней числился пропавшим без вести. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Паттинсона утверд...
- PNAS: даже передо...
- Глава МИД Барро: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым