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Взрыв автомобиля Захара Прилепина: хроника событий

Взрыв автомобиля Захара Прилепина: хроника событий

6 мая в поселке Пионерский Нижегородской области взорлвася Audi Q7, в котором находился сопредседатель партии «Справедливая Россия - За правду», писатель Захар Прилепин, а также его водитель и охранник, 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин.

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