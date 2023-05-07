Взрыв автомобиля Захара Прилепина: хроника событий

6 мая в поселке Пионерский Нижегородской области взорлвася Audi Q7, в котором находился сопредседатель партии «Справедливая Россия - За правду», писатель Захар Прилепин, а также его водитель и охранник, 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин.