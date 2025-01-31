Мишель Фридман покинул ХДС после голосования по миграционной политике

Объявление о выходе из партии ХДС после одобрения в Бундестаге резолюции по миграционной политике сделал немецкий писатель, телеведущий и бывший вице-президент Центрального совета евреев Германии Мишель Фридман 30 января, пишет газета Zeit Online.
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