«Холоп 2»: перевоспитанный мажор возвращается

В российский прокат выходит продолжение комедийной ленты Клима Шипенко «Холоп». На этот раз персонаж Милоша Биковича — перевоспитанный мажор Григорий — воспользуется экстремальными методами Льва Арнольдовича (Иван Охлобыстин), чтобы наставить на правильный путь бунтарку и дочь влиятельного политика Катю в исполнении Аглаи Тарасовой.