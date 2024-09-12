TOI: в Индии тигр съел 55-летнего мужчину, собиравшего дрова

В Индии тигр похитил фермера и убил его в лесу, сообщает The Times of India (TOI). Согласно словам родных, 55-летний Кедари Лал из деревни Банскхера, штат Уттар-Прадеш, собирал дрова рядом с тигриным заповедником Пилибхит в понедельник, 9 сентября.