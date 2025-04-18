FT: Raiffeisen Bank приостановил попытки продажи подразделения в России

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International приостановила действия по продаже своего подразделения в России на фоне меняющихся отношений между Москвой и Вашингтоном, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
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