Юрист рассказал о рисках при оплате по QR-коду

При оплате по QR-коду можно стать жертвой мошенников. Как пишут Известия, оплата товаров в крупных магазинах и супермаркетах относительно безопасна, потому что там используется динамический QR, который генерируется индивидуально под каждую покупку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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