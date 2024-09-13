Возрождениероссийского виноделия: миф или реальность?

Еще несколько лет назад российское вино воспринималось как что-то среднее между загадкой и шуткой. Мало кто верил, что отечественные виноделы способны создать продукт, который может достойно конкурировать на международном уровне.
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