Такого не было ни в одном сезоне: Киркоров нарушил правило шоу «Маска»

Из-за короля российского шоу-бизнеса зрители не узнали, кто скрывался под маской Страуса. Филипп Киркоров PR НТВВторой полуфинал шестого сезона шоу «Маска» был приурочен к 57-летию одного из членов жюри шоу — Валерии.
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