Такого не было ни в одном сезоне: Киркоров нарушил правило шоу «Маска»

Из-за короля российского шоу-бизнеса зрители не узнали, кто скрывался под маской Страуса. Филипп Киркоров PR НТВВторой полуфинал шестого сезона шоу «Маска» был приурочен к 57-летию одного из членов жюри шоу — Валерии.