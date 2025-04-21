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Такого не было ни в одном сезоне: Киркоров нарушил правило шоу «Маска»

Такого не было ни в одном сезоне: Киркоров нарушил правило шоу «Маска»

Из-за короля российского шоу-бизнеса зрители не узнали, кто скрывался под маской Страуса. Филипп Киркоров PR НТВВторой полуфинал шестого сезона шоу «Маска» был приурочен к 57-летию одного из членов жюри шоу — Валерии.

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