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Колыванов: возможно, Селихов станет основным вратарём «Ростова»

Колыванов: возможно, Селихов станет основным вратарём «Ростова»

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о возможном переходе вратаря «Спартака» Александра Селихова в «Ростов».

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