F-16 сделали финт с разворотом - прочь от Украины? Зеленскому объяснили одним словом

F-16 сделали финт с разворотом, пишет одно из западных изданий. Истребители несутся прочь от Украины, так и не достигнув её? Владимиру Зеленскому объяснили сложную ситуации с поставками самолётов одним словом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии