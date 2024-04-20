Эрик тен Хаг: «Ковентри» опасен. «МЮ» должен сыграть на своем лучшем уровне»

Завтра «МЮ» сыграет с «Ковентри» в полуфинале Кубка Англии. «Мы сделали свою работу. Подготовились, поэтому знаем их команду, знаем, как они играют, знаем индивидуальные способности игроков и знаем тренера [Марка Робинса].
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии