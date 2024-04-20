НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

130 подписчиков

Эрик тен Хаг: «Ковентри» опасен. «МЮ» должен сыграть на своем лучшем уровне»

Завтра «МЮ» сыграет с «Ковентри» в полуфинале Кубка Англии. «Мы сделали свою работу. Подготовились, поэтому знаем их команду, знаем, как они играют, знаем индивидуальные способности игроков и знаем тренера [Марка Робинса].

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх