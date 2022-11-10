Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Марк Джексон: «Минимум 12 игроков «Клипперс» выходили бы в старте «Лейкерс»

Бывший игрок и тренер НБА, ныне комментатор ESPN Марк Джексон скептически отнесся к уровню игроков «Лейкерс» после поражения команды в матче с «Клипперс» (101:114).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх