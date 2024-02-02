«Это смотря, как считать»: в Нижнем Новгороде девушку арестовали на 5 суток за серьги, раскрашенные в 7 цветов радуги

Суд счел, что девушка публично демонстрировала символику запрещенного в России движения ЛГБТ. Business FM удалось пообщаться с отцом девушки, он выступал в суде свидетелемBusiness FM удалось поговорить с отцом 24-летней жительницы Нижнего Новгорода, которую арестовали на пять суток за серьги с радугой.