Наталья Подольская сообщила сенсационную новость

Певицу Наталью Подольскую пригласили сниматься в кино. 41-летняя Наталья Подольская после рождения двух детей успела основательно поработать над собой и теперь выглядит куда лучше, чем до появления сыновей на свет.
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