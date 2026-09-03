Нападение на учительницу: «По факту, депутатов сегодня охраняют лучше, чем детей» Школьница, ненавидящая химию и физику, пришла 1 сентября с ножом, перцовым баллончиком и бутылкой с горючей смесью Герман Галкин Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Материал комментируют: Алексей Аксютенко 1 сентября 2026 года регионы России подверглись массовой информационной атаке — в школы, больницы, детсады и другие социальные объекты поступили сотни ложных сообщений о минировании.
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