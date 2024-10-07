Синоптик Вильфанд: на этой неделе в Москве резко похолодает до +5 градусов

Сегодня в Москве температура воздуха превышает климатическую норму на 6 градусов. Однако в середине недели в столичном регионе погода резко изменится, температура воздуха заметно упадет, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT.
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