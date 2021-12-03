Правозащитники рассказали, как гражданин РФ может защитить себя при незаконной экстрадиции в США

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», какие у россиян имеются возможности для защиты своих прав при незаконной экстрадиции в США.
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», какие у россиян имеются возможности для защиты своих прав при незаконной экстрадиции в США.
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