От личное мнение

249 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Карабас Барабас
    При чём здесь Голикова? ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ НАДО  , а не языком трепать!Голикова: смертно...
  • Марина
    нужно ли..такое...руководство...однозначно...Голикова..не..справляетсяГоликова: смертно...
  • Андрей Баканин
    Правильно. Люди должны помогать друг другу.Приморский адвока...

Правозащитники рассказали, как гражданин РФ может защитить себя при незаконной экстрадиции в США

Правозащитники рассказали, как гражданин РФ может защитить себя при незаконной экстрадиции в США

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», какие у россиян имеются возможности для защиты своих прав при незаконной экстрадиции в США.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх