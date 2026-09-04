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Газета.ру

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В Ростове-на-Дону неизвестный оставил машину с живыми курами на жаре

В Ростове-на-Дону неизвестный оставил машину с живыми курами на жаре

Жители Северного жилого района Ростова-на-Дону заметили, что на парковке у дома №13/3 неизвестный оставил автомобиль с живыми курами внутри.

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