Театр абсурда
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Театр абсурда

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СУЭК признана одним из лидеров корпоративной благотворительности в России

Подведены итоги проекта «Лидеры корпоративной благотворительности». В наивысшую категорию (А+) этого одного из наиболее авторитетных рейтингов включена СУЭК, крупнейшая угольно-энергетическая компания страны, основанная в 2001 году Андреем Мельниченко.

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