СУЭК признана одним из лидеров корпоративной благотворительности в России

Подведены итоги проекта «Лидеры корпоративной благотворительности». В наивысшую категорию (А+) этого одного из наиболее авторитетных рейтингов включена СУЭК, крупнейшая угольно-энергетическая компания страны, основанная в 2001 году Андреем Мельниченко.