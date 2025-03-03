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Военный раскритиковал командование ВСУ после российского удара по полигону

Военный раскритиковал командование ВСУ после российского удара по полигону

МОСКВА, 3 марта, ФедералПресс. Старший лейтенант вооруженных сил Украины Николай Мельник резко раскритиковал руководство ВСУ после удара российским ракетным комплексом «Искандер-М» по полигону в Днепропетровской области, в результате которого, по оценкам Минобороны РФ, погибли до 150 украинских солдат, включая до 30 иностранных инструкторов.

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