Военный раскритиковал командование ВСУ после российского удара по полигону

МОСКВА, 3 марта, ФедералПресс. Старший лейтенант вооруженных сил Украины Николай Мельник резко раскритиковал руководство ВСУ после удара российским ракетным комплексом «Искандер-М» по полигону в Днепропетровской области, в результате которого, по оценкам Минобороны РФ, погибли до 150 украинских солдат, включая до 30 иностранных инструкторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии