В подмосковном Краснознаменске полицейские задержали четверых подозреваемых в незаконном сбыте и хранении наркотиков

Сотрудниками МУ МВД России «Власиха» при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо жителей Московской области в возрасте от 22 до 24 лет, подозреваемых в сбыте и хранении наркотических средств и психотропных веществ.