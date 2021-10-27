В подмосковном Краснознаменске полицейские задержали четверых подозреваемых в незаконном сбыте и хранении наркотиков

Сотрудниками МУ МВД России «Власиха» при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо жителей Московской области в возрасте от 22 до 24 лет, подозреваемых в сбыте и хранении наркотических средств и психотропных веществ.
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