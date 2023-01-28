Вообще-то, охотник из него был никакой. Стрелял он так, что попасть мог в дерево метров с десяти, и то, если этому дереву не повезёт, и оно окажется на линии огня.
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