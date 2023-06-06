Киев объявил эвакуацию в Херсонской области

Через пять часов уровень воды в Днепре достигнет критического уровня.Украинские власти объявили эвакуацию из оккупированных Николаевки, Ольговки, Лево, Тягинки, Понятовки, Ивановки, Токаревки, Приднепров и острова Корабел в оккупированном Херсоне.