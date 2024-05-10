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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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О Джи Ануноби не сыграет в 3-м матче с «Индианой» из-за травмы

Форвард «Нью-Йорка» пропустит третий матч серии с «Индианой» (2-0) в пятницу из-за повреждения мышцы задней поверхности бедра.

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