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Товарищеские матчи. «Зенит» примет «Войводину», «Факел» сыграет с «Торпедо-БелАЗ» 

Товарищеские матчи «Факел» Россия – «Торпедо-БелАЗ» Беларусь – 15:00 «Зенит» Россия – «Войводина» Сербия – 19:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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