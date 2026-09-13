It's Always Sunny In Philadelphia Made A Subtle Writing Change To Keep Danny DeVito

Danny DeVito was the final ingredient that made It's Always Sunny in Philadelphia, but the series had to make one major change to keep him on the show forever.
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