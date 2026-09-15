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ДумаТВ

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Канцлер Германии сделал громкое заявление о противостоянии с Россией

Канцлер Германии сделал громкое заявление о противостоянии с Россией

Мерц заявил, что ближайшие недели или месяцы станут решающими для достижения мира в Европе. Он рассчитывает сохранить поддержку избирателей, убедив их в необходимости «защищать» Европу.

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