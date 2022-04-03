Из России делают изгоя из-за постановочных сцен «зверств» в украинской Буче

Все происходит ровно так, как предупреждал сайт Антифашист. По нашей информации после массового вброса в западные СМИ жутких кадров из Бучи и других городов Киевской области, которые покинули ВС РФ, Офис президента переходит в атаку на Кремль.
Все происходит ровно так, как предупреждал сайт Антифашист. По нашей информации после массового вброса в западные СМИ жутких кадров из Бучи и других городов Киевской области, которые покинули ВС РФ, Офис президента переходит в атаку на Кремль.
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