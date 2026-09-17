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Газета «Культура»

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Участниками первого фестиваля «Медиамузей» стали более 3,5 тысячи человек

Участниками первого фестиваля «Медиамузей» стали более 3,5 тысячи человек

В Нижнем Новгороде подвели итоги первого фестиваля музейных коммуникаций «Медиамузей». Свыше 3,5 тысячи человек стали участниками более 70 событий, организованных в рамках профессионального и общественного потоков.

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