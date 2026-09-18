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Царьград

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Баста перепел «Ростов» к 277-летию города, но фанаты недовольны

Баста перепел «Ростов» к 277-летию города, но фанаты недовольны

К 277-летию Ростова-на-Дону рэпер Баста представил обновлённую версию композиции «Ростов». Оригинальный трек увидел свет в 2010 году и давно знаком слушателям.

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